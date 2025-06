Wo kann man sich bei der Sommerhitze in der Schweiz schön abkühlen? Hier haben wir die besten Tipps der Blick-Community gesammelt.

Community-Team

Diese Woche steigen die Temperaturen auf über 30 Grad – perfektes Badiwetter für die einen, ein Grund zu Hause zu bleiben für die andern. Denn Orte zum Abkühlen sind rar.

Wir haben deshalb die besten Tipps der Leserschaft gesucht mit der Frage: Kennst du einen Ort, an dem es trotz Sommerhitze schön kühl bleibt? Ob eisige Schluchten, windige Aussichtspunkte oder schattige Waldplätze: Hier sind die zehn wortwörtlich coolsten Orte der Schweiz empfohlen von Blick-Leserinnen und Blick-Lesern.

1 Eispalast Jungfraujoch

Bergführer haben die Gänge und Hallen in den dreissiger Jahren mit Pickel und Säge mitten im Jungfraufirn geschaffen. Heute formen Künstler das Eis. Auf einem spiegelglatten Rundgang durch eine frostige Welt kann man als Gast verschiedenste Kunstwerke entdecken und so richtig abkühlen.

Öffnungszeiten:

365 Tage im Jahr, während Bahnbetriebszeiten bis 16.15 Uhr

Eintritt:

Gratis (nur Tickets für An- und Abreise müssen berechnet werden)

www.jungfrau.ch

2 Kaltbrunnental, BL

Höhlen und Bäche, die sich plötzlich in Luft auflösen und im unterirdischen Höhlensystem verschwinden, bis sie dann wie aus dem Nichts wieder auftauchen. Das wildromantische Tal lädt zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten:

Frei zugänglich, mit dem Auto oder ÖV bis Grellingen und anschliessend zu Fuss weiter

Eintritt:

Gratis

www.baselland-tourismus.ch

3 Gletscherschlucht Grindelwald, BE

Die 300 Meter hohen Felswände der Gletscherschlucht zeugen von der unglaublichen Kraft des unteren Grindelwaldgletschers. Leider existiert dieser Gletscher nicht mehr. Die Gletscherschlucht bietet mit dem Steg einen Blick tief hinein in die Vergangenheit.

Öffnungszeiten: April – Juni: 8.00 – 17.00. Juli – Oktober: 8.00 - 18.00

Eintritt: ab 21 Franken

www.grindelwald.swiss/de

4 La glacière de Monlési, NE

Die Eishöhle von Monlési (französisch: Glacière de Monlési) ist eine Höhle im Schweizer Kanton Neuenburg im Val-de-Travers. Der Grund der Höhle ist mit einer meterdicken Eisschicht bedeckt. In den 1950er Jahren wurde das Eis industriell abgebaut und im Umland verkauft. Heute ist die Eishöhle ein Naturschutzgebiet. Dank kalter Luft, welche im Winter in die unten abgeschlossenen Hohlräume fliesst und im Sommer nicht entweichen kann, gibt es im Innern das ganze Jahr über Eis.

Öffnungszeiten:

Der Eingang liegt auf rund 1100 Metern Meereshöhe und ist frei zugänglich

Eintritt:

Gratis

www.schweizer-wanderwege.ch

5 Unterirdischer See St-Léonard, VS

Der Lac Souterrain St-Léonard im Herzen der Walliser Alpen ist einzigartig. Auf einer halbstündigen Bootsfahrt kann man die mystische Grotte mit seinem unterirdischen See mit 300 Meter Länge und 20 Meter Breite erkundet werden. Es ist der grösste natürliche unterirdische begehbare See Europas.

Öffnungszeiten:

Ab 19. März bis 2. November 2025 von 10.00 bis 17.00 Uhr jeden Tag offen.

Eintritt:

Geführte Bootstour ab 12 Franken

www.lac-souterrain.com

6 Eisenbergwerk Gonzen, SG

Auf verschiedenen Führungen kann man einen Eindruck erhalten von der Grösse des Bergwerkes im Gonzen. Mit einem Helm ausgerüstet, kann mit dem Bergwerkszug 2 Kilometer durch den Basisstollen in den Hauptbahnhof gefahren werden. Auf einem beleuchteten Rundgang gibt es einen Einblick in die Infrastruktur rund um den Hauptbahnhof, die Entladestelle des Bremsberges Nauswand, die Windenkammer des Gesenkes Fluhwand usw.

Öffnungszeiten:

Führungssaison jeweils März bis Dezember

Eintritt: Führung für Erwachsene ab ca. 30 Franken (Diverse Angebote für Gruppen)

www.bergwerk-gonzen.ch

7 St. Beatus-Höhlen, BE

In den St. Beatus-Höhlen am Thunersee nahe Interlaken kann auf einem gut ausgebauten und ausgeleuchteten Weg rund ein Kilometer des Niederhornmassivs entdeckt werden. Die beeindruckenden Tropfsteinformationen sowie die einzigartigen Formen und Farben in den Grotten sind faszinierend und bieten einen kühlen Ausgleich zu einem heissen Sommertag.

Öffnungszeiten:

Von April 2025 bis November 2025 (Sonntag bis Donnerstag) von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 9.00 bis 21.00 Uhr.

Eintritt:

Erwachsene 20 Franken, Kinder (6 – 16 Jahre) 12 Franken

www.beatushoehlen.swiss

8 Naturwunder Aareschlucht, BE

Die Aareschlucht ist ein 1400m langes und 200m tiefes Naturwunder. Sie liegt im Haslital, im östlichen Berner Oberland am Fusse des Grimsel- und Sustenpasses. Über Stege und durch Tunnels kann die imposante Schlucht in rund 45 Minuten mühe- und gefahrlos durchwandert werden. Die Aareschlucht eignet sich mit ihrer konstant kühlen Temperatur als Ausflugsziel an schönen und heissen Tagen als natürliche Erfrischung.

Öffnungszeiten:

2. April bis 12. Juni 2022: 8.30 - 17.30 Uhr

13. Juni bis 18. September 2022: 08.30 - 18.30 Uhr

19. September bis 1. November 2022: 08.30 - 17.30 Uhr

Abendbeleuchtung: 1. Juli bis 27. August 2022, Freitag und Samstag von 18.30 - 22.00 Uhr (Zutritt ab Eingang West)

Eintritt:

Einzelpersonen 10 Franken, Kinder bis 16 Jahre 6.50 Franken, Kinder bis 6 Jahre gratis

www.aareschlucht.ch

9 Verenaschlucht, SO

Etwas ausserhalb der Stadt Solothurn liegt die idyllische Verenaschlucht, ein mystischer Kraftort. Hier lebt noch heute ein Einsiedler. Der gemütliche Spaziergang ab Stadtzentrum zum Eingang der Verenaschlucht dauert rund 20–30 Minuten. Der romantische Weg führt durch den Wald, immer dem plätschernden Bach entlang zur Einsiedelei. Eindrücklich ist auch das Eremitenhäuschen plus die Magdalenen- und die Ölberggrotte.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet

Eintritt:

Gratis

www.solothurn-city.ch

10 Riesenkristalle in der Gotthardfestung, TI

Auf dem Gotthard können die spektakulären Riesenkristalle vom Planggenstock bestaunt werden. Sie werden im Museum «Sasso San Gottardo» so ausgestellt, wie sie der Berg hervorbrachte: als prächtige Kristall-Gruppe.

Öffnunsgzeiten: Von 10.00 bis 15.00 Uhr, wobei der letzte Einlass um 15.00 Uhr ist. Die Festung ist von Juni bis Oktober geöffnet, wobei die genauen Öffnungszeiten im Juni, Juli, August, September und Oktober variieren.



Eintritt: Preis pro Person: CHF 20.00 (Kinder bis und mit 15 Jahre mit Museumspass gratis)

www.sasso-sangottardo.ch