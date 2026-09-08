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Wetter
Wetter: Blitz-Spektakel am Schweizer Nachthimmel
Leservideos zeigen
Gewitterzelle entlädt sich über Schweizer Nachthimmel
Leserreporter aus der Deutschschweiz filmen am Dienstagabend Blitze über dem Nachthimmel.
Publiziert: 22:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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