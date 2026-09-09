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Gewitterzelle entlädt sich über Schweizer Nachthimmel
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Jetzt wirds richtig herbstlich
Nach Regenwalze rauschen Temperaturen in den Keller

Am Mittwoch rollt eine Regenwalze von Westen nach Osten über die Schweiz. Die Wetterdienste sagen nasskaltes Wetter voraus. Im weiteren Verlauf der Woche droht morgens Bibberkälte.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Der späte Dienstagabend hatte es in sich.
Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gewitter und Sturm sorgten Dienstagabend für Chaos in der Schweiz
  • Böenspitzen von über 100 km/h in Steckborn TG und Koppigen BE
  • Freitagmorgen erwartet Temperaturen bis 7 Grad, Basel nur 19 Grad
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Marian NadlerRedaktor News

Autofahrer in Angst, Blitze jagen über den Nachthimmel und umstürzende Bäume: Der späte Dienstagabend hatte es bereits in sich. Wer sich raus wagte, erlebte neben Starkniederschlag und Hagel auch stürmischen Wind. Laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) wurden in Steckborn TG und Koppigen BE Böenspitzen von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Meteo News meldete für den Dienstag zudem eine Blitzanzahl von 12’000. 

Der Mittwoch dürfte ähnlich regnerisch und ungemütlich werden. «Vor allem am Vormittag zeitweise nass», prognostizieren die Wetterexperten von Meteo News auf der Plattform X. 

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Erst gegen Abend lockere es auf. Und: «Es ist deutlich kühler als zuletzt.» In Basel werden Höchsttemperaturen von 19 Grad erreicht, Sitten VS kommt auf 17, in St. Gallen werden es 15 Grad und in St. Moritz herrschen maximal 14 Grad.

Bibberkälte vor dem Wochenende

Ein Blick auf die Prognose zeigt zudem: Eine Regenwalze zieht am Mittwoch von Westen nach Osten über die Schweiz. Am Mittwochmorgen bekommen Lausanne, Biel und Neuenburg eine Regendusche verpasst, am Mittag regnet es in Luzern, Altdorf UR bis hoch nach Zürich und Frauenfeld TG und am späten Nachmittag bekommt der Südosten Niederschläge ab.

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Am Donnerstag tauchen dann weitere Vorboten des Herbsts auf: Morgens machen sich im Flachland Nebelfelder breit. Ausserdem ist es mit um die 8 Grad knackig kalt. Gemäss Meteo Schweiz lohnt sich tagsüber ein Ausflug ins Berner Oberland. Dort scheint die Sonne. Am Freitag könnten die morgendlichen Temperaturen gemäss Vorhersage sogar auf 7 Grad absinken.

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