1/4 Die Auffahrt bringt ein Geschenk: sommerliches Wetter mit viel Sonnenstrahlen. Foto: imago/Jan Eifert

Darum gehts Sommer zieht in die Schweiz ein mit Temperaturen von bis 30 Grad

Perfektes Wetter für Auffahrtswochenende

Tessin und Wallis erwarten 29 Grad, einige Orte knacken 30-Grad-Marke

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Heute zieht der Sommer in die Schweiz ein! Weit und breit sind keine Wolken zu sehen und die Temperatur erreicht in einigen Orten sogar 30 Grad. Perfektes Timing für das Auffahrtswochenende. Blick sagt dir, wo es heute besonders sommerlich wird.

Die gute Nachricht vorweg: Schweizweit kann man heute mit strahlender Sonne rechnen. Im Raum Zürich und in der Innerschweiz werden Temperaturen von bis zu 27 Grad erwartet. Die Region Basel legt mit der Höchsttemperatur von 28 Grad noch ein Grad darauf.

Hingegen werden in Bern «nur» 26 Grad erwartet. Die Region um St. Gallen in der Ostschweiz kann nicht ganz mitziehen. Die Stadt St. Gallen rechnet heute mit einer Maximaltemperatur von 24 Grad. Klar ist: Heute bietet sich nahezu überall an, den ersten Badibesuch des Jahres 2025 zu wagen.

30-Grad-Marke wird geknackt!

Wie so oft kriegt der Süden am meisten Sonne ab. Hier wäre eine Abkühlung sicherlich nicht verkehrt. Das Tessin sowie Teile des Wallis erwarten Temperaturen um die 29 Grad Celsius. Auch in Genf klettern die Temperaturen hoch auf 28 Grad. Wer den Stau in den Süden also bewältigt oder bereits bewältigt hat, wird entsprechend belohnt. Doch das ist nicht alles! Einige Orte im Tessin knacken sogar die 30-Grad-Marke! Dazu zählen Bellinzona, Biasca und Cevio.

Wer sein Auffahrtswochenende nicht im Süden, sondern in den Bergen geniesst, geht auch nicht leer aus: Das Graubünden verzeichnet ebenfalls sonniges Wetter und angenehme Temperaturen. Übliche Sommeraktivitäten, wie Wandern, Biken oder Rodeln kann man bei schönstem Wetter geniessen.

Der Grund für den Sommereinzug: Meteo News erklärte bereits am Montag gegenüber Blick, dass ein Hochdruckrücken für schönes Wetter sorgen werde. Das wird voraussichtlich bis am Samstag halten. Am Sonntag soll damit schon wieder Schluss sein. Dann sollen sich Wolken bilden – Gewitter drohen.