Das Auffahrtswochenende steht bevor. Auch wenns zum Wochenstart noch nicht so aussieht: pünktlich zum langen Wochenende wirds schön sommerlich. Und zwar in der ganzen Schweiz.

So wird das Wetter in der Auffahrtswoche

1/7 Die erste Wochenhälfte startet noch nass und bewölkt, doch Sommerwetter ist in Aussicht. Foto: keystone-sda.ch

Wer bereits Pläne fürs Auffahrtswochenende gemacht hat, kann sich freuen. Schweizweit wird das Wetter sommerlich. Doch zuerst geht es verhangen los. «Die erste Wochenhälfte beginnt zunächst unbeständig und wechselhaft», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteo News zu Blick. Der Montag startet dicht bewölkt, im Mittelland schauert es vor allem am Vormittag. Später lockert es immer mehr auf und die Sonne lässt sich blicken. Die Temperaturen bewegen sich verhalten bei 18 bis 19 Grad, im Süden wird es mit bis zu 24 Grad bereits zum Wochenstart angenehmer.

«Auch der Dienstag bleibt wechselhaft, doch grösstenteils trocken. Am Mittwoch ziehen wieder Schauer auf», weiss der Meteorologe. Die Temperaturen bleiben im 20-Grad-Bereich, im Süden darf man sich auf mehr Sonne freuen.

Mit Auffahrt zieht der Sommer ein

Doch es gibt einen Lichtblick: «Pünktlich zu Auffahrt bringt ein Hochdruckrücken wieder freundlicheres Wetter.» Vom Westen her zieht die Sonne immer mehr ins Land. Die Temperaturen steigen, am Freitag und Samstag kann sich auch das Mittelland auf sommerliche Werte um 25 Grad freuen.

So richtig frühsommerlich wird es vor allem im Süden: Ab Auffahrt kann man das verlängerte Wochenende hier bei 27 bis 29 Grad geniessen. «Wen der Stau nicht stört, den zieht es für Ausflüge in den Süden. Doch auch im Norden lässt es sich bei viel Sonne gut geniessen», erklärt Perret.

Sonntag wird schwül und gewittrig

Einen Abstrich müssen wir jedoch am Sonntag machen: «Aktuell sieht es so aus, dass der Sonntag schwülwarm und gewittrig wird. Auch die Wolken sind wieder zahlreicher.» Das Motto lautet also: zuvor bereits ausgiebig an die Sonne und den Frühsommer geniessen.