Darum gehts Viel Regen bis Freitag, entlang Voralpen und im Süden Gewitter

Temperaturen fallen auf 13-15 Grad, ab 2200 Metern bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich

Zum Wochenende bessert sich die Wetterlage wieder

Johannes Hillig Redaktor News

Blauer Himmel und Sonne satt. Fast hätte man sich an das Traumwetter der letzten Wochen gewöhnen können. Doch jetzt hängen dunkle Wolken über der Schweiz – voller Regen. Es gab auch lokale Überschwemmungen im Kanton Luzern.

Kein Wunder: Teilweise kamen bis zu 42 Liter pro Quadratmeter innert 24 Stunden runter.

Was folgt auf die ersten Wolkenbrüche? «Bis zur Nacht auf Freitag geht es weiter mit dem Regen. Es kommt lokal auch zu Gewittern. Besonders den Voralpen entlang und im Süden», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Örtlich fallen nochmals bis gegen 50 Liter pro Quadratmeter.

Drohen jetzt Überschwemmungen und Murgänge? Perret gibt Entwarnung. «Es ist keine Unwetterlage. Die Mengen an Regen sind weitgehend unbedenklich. Für Hochwasserprobleme müsste es noch deutlich grössere Niederschlagssummen geben.»

Mini-Wintereinbruch in den Bergen

Mit dem Regen fallen die Temperaturen deutlich. Die nächsten Tage wird das Thermometer sich bei 11 bis maximal 15 Grad einpendeln. «Für die Jahreszeit ist es schon kühl, aber nicht rekordverdächtig», so Perret. So etwas komme in der zweiten Maihälfte schon mal vor. Dazu kommt auch ein Mini-Wintereinbruch in den Bergen. «Ab etwa 2200 bis 2500 Meter sind teilweise 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.»

Zum Wochenende bessert sich die Lage wieder. Die dunklen Wolken verziehen sich. Und es wird auch wieder wärmer. Bis zu 20 Grad am Sonntag sind möglich. «Das Wochenende wird teilweise recht sonnig», so Perret. Die Freude über das schöne Wetter währt aber nur kurz. Denn: Die kommende Woche wird wechselhaft. Aber die Regenwolken haben auch etwas Gutes. Die Prognose für den Sommer gehen bisher davon aus, dass es ein heisser Sommer mit immer wieder trockenen Phasen wird. Perret: «Der Regen ist ein Segen. Alles, was jetzt noch fällt, ist wichtig.»