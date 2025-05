Am Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad. Doch der Sonnenschein ist nur von kurzer Dauer – am Sonntag ziehen Gewitter auf, gefolgt von einer Abkühlung am Montag.

1/6 Schon am Samstagvormittag wurde vielerorts die 20-Grad-Marke überschritten. Der erste Hitzetag steht bevor. Foto: Meteo News

Darum gehts Hitzetag am Samstag mit bis zu 30 Grad, Gewitter am Sonntag

Erhöhte Schauer- und Gewitterneigung ab Sonntagvormittag, Sturmböen möglich

Temperaturen am Sonntag bei 25 bis 27 Grad, Abkühlung auf 20 Grad am Montag

Bereits am Freitag lachte in der Schweiz die Sonne – und auch am Samstag herrscht Badi-Wetter. Wer am Freitag keinen Brückentag einlegen konnte, bekommt dennoch seine Portion Vitamin D.

Die Temperaturen machen am Samstag noch einen Sprung nach oben. Laut Meteo News liegen die Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad. Vielerorts wurde schon am Vormittag die 20-Grad-Marke überschritten, etwa in Oberriet SG oder Stabio TI.

Bedeutet: Der erste Hitzetag des Jahres steht uns bevor. Den Wetterexperten zufolge könnte die 30-Grad-Marke in der Region Basel, der Genferseeregion oder auch im Wallis geknackt werden. Damit dir an so einem warmen Tag nicht die Puste ausgeht, solltest du viel trinken, nur leichte Kost essen und Ventilatoren aufstellen.

Nach dem Hitzetag kommen die Gewitter

Nach dem Sonnenbaden brauchst du am Sonntag aber wieder den Regenschirm. Schon in den Vormittagsstunden ist die Schauer- und Gewitterneigung erhöht, wie Meteo News schreibt. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) prognostiziert sogar schon für den Samstagabend einzelne Gewitter aus Westen, sogar Sturmböen seien möglich.

Die Temperaturen liegen am Sonntag bei schwülwarmen 25 bis 27 Grad. Teilweise erwarten uns heftige Gewitter, die zunächst in den Bergen toben, später auch im Flachland. Eine Wander- oder Klettertour ist also nicht besonders ratsam.

Vor allem am späten Abend und in der Nacht auf Montag wird es richtig nass. Am Montag kühlt es sich merklich ab, die Temperaturen bewegen sich rund um 20 Grad. Dann ist der Wetterwechsel endgültig vollzogen.