Das Wetter stellt die Luzerner Fasnächtler vor Herausforderungen: Dauerregen und starker Wind sind angesagt. Höhepunkte wie der Fötzeliregen und das Orangenwerfen dürften zum Auftakt am Donnerstag trotzdem Feiernde in die Stadt locken.

Luzerner Fasnacht startet nass: Regen und Wind

Auftakt der Luzerner Fasnacht: Fritschi-Tagwache, Fötzeliregen und Orangenwerfen am Donnerstag

Marian Nadler

Wer jetzt schon Fasnacht feierte, hatte Glück. Der Schmutzige Donnerstag in Luzern wird nass.

Während etwa der Karnevalsauftakt im Kanton Schwyz in der vergangenen Woche trocken blieb, müssen sich die Feiernden am Donnerstag ein Regencape über das Kostüm ziehen.

Fasnachtsoutfit sollte regen- und windbeständig sein

Ein Blick auf die Niederschlagsprognose zeigt: Praktisch von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr ziehen Regenwolken über die Schweiz. Oder wie es der Meteorologe Klaus Marquardt gegenüber Blick ausdrückt: «Es regnet immer und immer wieder, am Nachmittag etwas mehr als am Vormittag.»

Ein Regenschirm ist also Pflicht. Immerhin: Bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad bleibt die Bibber-Kälte – Sonntag ausgenommen – aus.

Dazu weht Wind. Laut dem Meteo-News-Experten sind in Luzern Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h möglich. Das Fasnachtsoutfit sollte also windbeständig sein.

Am Sonntag wird es zudem knackig kalt, dafür beruhigt sich die Wetterlage kurzzeitig. Bei –2 Grad müssen die Fasnächtler dann auch auf Glätte achten. Montag und Dienstag präsentiert sich das Wetter dann wieder nass und windig, bei um die fünf Grad. «Erst am Mittwoch gehen die Temperaturen hoch Richtung 10 Grad», sagt Marquardt.

Fötzeliregen und Orangenwerfen

Lässt man das Wetter aussen vor, hat die Luzerner Fasnacht einige Highlights zu bieten. Das fröhliche Treiben beginnt am Schmutzigen Donnerstag mit der Fritschi-Tagwache, dem traditionellen Morgenanlass.

Der Urknall, ein lauter, am Seebecken gezündeter Knall gegen 5 Uhr früh markiert den offiziellen Beginn der Luzerner Fasnacht. Anschliessend trommeln und musizieren erste Narren und Guggen, um den Morgen musikalisch zu eröffnen. Weitere Höhepunkte am Donnerstag sind der Fötzeliregen und das Orangenwerfen auf dem Kapellplatz.

Auf den Freitag folgt der «Rüüdig Samschtig», meist der intensivste Tag der Fasnacht. Den ganzen Tag über beleben Guggenmusiker und Zünfte die Stadt mit zahlreichen Auftritten in Gassen, auf Plätzen und in Beizen.

Das grösste Highlight bildet der grosse Umzug am Güdismontag, bei dem es oft auch satirisch-politisch wird. Tausende Zuschauer werden entlang der Umzugsroute erwartet. Der Dienstag markiert anschliessend den Schlusspunkt der diesjährigen Feierlichkeiten.

Whatsapp-Kanal informiert über Strassensperrungen

Für die Sicherheit von Zuschauern und Umzüglern ist gesorgt: Bilder eines Leserreporters zeigten Videokameras und Barrikaden.

Die Luzerner Polizei rät zur Anreise mit dem ÖV. In der Innenstadt werden viele Strassen für Autos gesperrt sein. Der Whatsapp-Kanal «Sicherheit Fasnacht Stadt Luzern» informiert während der «rüüdigen Tage» über Sperrungen und Umleitungen.

Wann wird in den anderen Kantonen gefeiert?

Auch in anderen Kantonen finden noch den ganzen Februar lang Fasnachtsfeierlichkeiten statt. Während im Solothurnischen, in St. Gallen und am Rabadan in Bellinzona TI zeitgleich mit den Luzernern gefeiert wird, gehen die Berner Fasnacht und der «Züri Carneval» erst Ende kommender Woche in die heisse Phase. Im Tessin dürfte es laut Marquardt trockener sein als nördlich der Alpen. «Die Kehrseite der Medaille: Dort weht starker bis stürmischer Nordwind», fügt er allerdings an.

Ende Monat steht mit der Basler Fasnacht dann noch die grösste Fasnacht der Schweiz auf dem Programm. Sie beginnt am Montag nach Aschermittwoch um 4 Uhr mit dem «Morgestraich». Anschliessend befindet sich Basel drei Tage im Fasnachtsrausch.