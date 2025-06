30 Grad und mehr! Doch am Sonntag ist wieder Schluss Hier wird es jetzt besonders heiss

Heute wird es in weiten Teilen der Schweiz warm. Vielerorts wird die 30-Grad-Marke sogar geknackt – manchenorts wird sie sogar überschritten. Blick sagt dir, wo es heute am wärmsten wird und wie das Wetter in den nächsten Tagen wird.

Publiziert: 09:45 Uhr | Aktualisiert: vor 17 Minuten