Auf einen Blick Tipps gegen Schweissgeruch in Sportkleidung: Richtige Behandlung und Waschmethoden

Essig und Zitronensäure als effektive Hausmittel gegen Gerüche

Sieben praktische Tricks für frische Sportkleidung und Schuhe vorgestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Schweiss und Bakterien setzen sich hartnäckig in den Fasern fest – besonders, wenn verschwitzte Kleidung nicht richtig behandelt wird. Doch keine Sorge: Mit diesen sieben einfachen Tricks bekommst du den ekligen Geruch zuverlässig aus deinen Sportsachen heraus und kannst die müffelnde Sportsachen wieder angenehm frisch riechen lassen. Hier erfährst du, wie du mit einfachen Hausmitteln und cleveren Waschtricks unangenehme Gerüche loswirst.

1 Sporttasche sofort auspacken

Lass deine verschwitzten Klamotten nicht in der Tasche oder im Wäschekorb liegen! Am besten breitest du sie direkt aus oder hängst sie zum Trocknen auf. Noch besser: Spüle sie kurz mit Wasser aus, um den Schweiss schon vor dem Waschen zu entfernen.

Nach einem strengen Training sind die Sportsachen voller Schweiss – und fangen danach schnell zu müffeln an. Foto: Pexels

2 Funktionskleidung richtig behandeln

Viele Sportklamotten bestehen aus speziellen Materialien, die atmungsaktiv und wasserabweisend sind. Hohe Waschtemperaturen können diese Funktionen beschädigen. Wasch deine Sportkleidung daher bei maximal 30 Grad im Feinwaschgang und verzichte auf Weichspüler.

3 Das richtige Waschmittel verwenden

Spezielle Sportwaschmittel sind auf die Bedürfnisse von Funktionskleidung abgestimmt. Sie entfernen Gerüche und Bakterien schon bei niedrigen Temperaturen. Alternativ kannst du einen Hygienespüler verwenden, um unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

4 Essig als Geheimwaffe

Ein echter Geheimtipp: Gib eine Tasse Essig ins Weichspülerfach deiner Waschmaschine. Essig tötet Bakterien und neutralisiert unangenehme Gerüche – ohne dass deine Kleidung nach dem Waschen danach riecht.

5 Richtig trocknen

Nach dem Waschen solltest du deine Sportkleidung entweder an der frischen Luft oder bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen. Hitze kann empfindliche Stoffe beschädigen, deshalb solltest du besonders vorsichtig sein.

6 Zitronensäure gegen Flecken und Gerüche

Helle Sportkleidung kannst du mit Zitronensäure behandeln, um gelbe Schweissflecken loszuwerden. Einfach vier Teelöffel Zitronensäure in einen Liter heisses Wasser geben, die Kleidung darin eine Stunde einweichen und anschliessend normal waschen.

7 Schweissgeruch in Schuhen bekämpfen

Schweissgeruch setzt sich nicht nur in Kleidung, sondern auch in Schuhen fest. Nach dem Training solltest du deine Schuhe gut auslüften – am besten auf dem Balkon oder an einem gut belüfteten Ort. Spezielle Schuhdeos mit antibakterieller Wirkung helfen, Gerüche zu reduzieren. Falls deine Schuhe waschmaschinenfest sind, kannst du sie gelegentlich mit kaltem Wasser durchwaschen.