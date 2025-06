1/5 Heute wird vor der Hitze gewarnt! Besonders heiss wird es in Genf, Basel und dem Rhônetal. 35 Grad sind heute keine Seltenheit. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Hitzewarnung: Schweiz erwartet Temperaturen bis 36 Grad und hohe UV-Strahlung

Meteo Schweiz warnt vor Hitze sowie UV-Strahlung

Wie du dich vor der Sonne schützen solltest

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Heute wird es ordentlich heiss. So mancher freut sich über das perfekte Sommerwetter. Doch eigentlich schweben wir alle in Gefahr. Denn: Die Sonne strahlt mit aller Kraft auf unsere Körper – und verursacht dabei Schäden auf unserer Haut.

Das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteo Schweiz) warnt vor der Hitze, die uns heute Mittwoch erfasst. Schweizweit sind Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad an der Tagesordnung. In den Regionen Genf, Basel und dem Rhônetal wird es am heissesten – dort sind sogar 36 Grad möglich.

Meteo Schweiz warnt besonders im Mittelland, in Teilen des Wallis und im Tessin vor Hitze. Es bestehe ein mässiges Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Deswegen wird empfohlen, genügend Flüssigkeit einzunehmen und sich vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Tatsächlich warnt Meteo Schweiz, neben der Hitze, auch im Besonderen vor der Sonneneinstrahlung. In der Schweiz sind heute hohe UV-Werte von 7 bis 10 möglich.

Besonders in den Alpen beziehungsweise in höheren Lagen ist Vorsicht geboten. Die dünnere Atmosphäre erlaubt noch mehr UV-Strahlung.

Was bedeutet der UV-Index?

Je höher der UV-Wert, desto stärker ist die Sonneneinstrahlung. Heisst: Sonnenbrände drohen! Ein tieferer UV-Wert ist hingegen weniger schädlich. Faktoren, welche die UV-Strahlung beeinflussen, sind zum einen der Sonnenstand, die Jahreszeit, die Höhe wie auch die Bewölkung.

Zur Einordnung: Der UV-Index reicht von 1 (niedrig) bis 11+ (extrem). Ein Wert von 8 bis 10 gilt als sehr hoch. Ein Wert von 6 bis 7 gilt als hoch.

Wie schützt man sich?

Wie «krebsliga» schreibt, sind Sonnenbrände die Hauptursache für Hautkrebs. Doch wie schützt man sich ausreichend vor der unsichtbaren Gefahr? Einerseits sollte man zwischen 11 und 15 Uhr im Schatten verweilen. Dann scheint die Sonne am intensivsten. Ab einem UV-Wert von 8 sollte man gemäss Meteo Schweiz sogar einen «Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden».

Weitere Möglichkeiten sich zu schützen, sind angemessene Kleidung sowie ausreichend Sonnencreme. Die Kleidung bedeckt die Haut den ganzen Tag durch und die Sonnencreme sollte als Ergänzung aufgetragen werden.