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Kloten – Genf-Servette 3:5
Kloten-Goalie Fadani leitet Gegentor gleich selbst ein

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – Genf-Servette HC (3:5).
Publiziert: vor 37 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 14. + 15. November
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