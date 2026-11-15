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Sport
National League: Highlights der Partie Kloten – Genf-Servette (3:5)
Kloten – Genf-Servette 3:5
Kloten-Goalie Fadani leitet Gegentor gleich selbst ein
In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – Genf-Servette HC (3:5).
Publiziert: vor 37 Minuten
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