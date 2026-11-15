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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs