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Zappalot: Würdest du mit der Polizei einen Kaffee trinken?
Zappalot noch unsicher
Würdest du mit der Polizei einen Kaffee trinken?
Im Kanton Schaffhausern kann man der Polizei bei «Coffee with a Cop» allerlei Fragen stellen. Zappalot auch mitgehört.
Publiziert: vor 39 Minuten
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