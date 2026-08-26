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Zappalot noch unsicher
Würdest du mit der Polizei einen Kaffee trinken?

Im Kanton Schaffhausern kann man der Polizei bei «Coffee with a Cop» allerlei Fragen stellen. Zappalot auch mitgehört.
Publiziert: vor 39 Minuten
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