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Zappalot staunt
Auch in der Kirche werden Rekorde gebrochen

Kein Rekord-Versuch ist cooler als dieser: In einer Kirche wollen Schweizer den Nasenflöten-Rekord knacken. Gelingt es?
Publiziert: vor 8 Minuten
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