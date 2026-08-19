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Zappalot
Zappalot: Fällt der Nasenflöten-Weltrekord?
Zappalot staunt
Auch in der Kirche werden Rekorde gebrochen
Kein Rekord-Versuch ist cooler als dieser: In einer Kirche wollen Schweizer den Nasenflöten-Rekord knacken. Gelingt es?
Publiziert: vor 8 Minuten
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