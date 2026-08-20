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Zappalot
Zappalot: Echte Schweizer lieben Cervelat
Zappalot liebt es
Hier dreht sich alles um Würstchen
Make-up-Gurus, Beauty-Influencer und Fitness-Creator waren gestern. Der Schweizer Online-Boss von heute macht ausschliesslich Content zu einem Thema: Wurscht.
Publiziert: 15:12 Uhr
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