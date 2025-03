Nach Evakuierung aus Spital in Bangkok wegen Erdbeben Frau bringt Baby auf der Strasse zur Welt

Das starke Erdbeben in Myanmar am Freitag war auch in der thailändischen Hauptstadt zu spüren. Mehrere Spitäler wurden evakuiert. Eine Frau brachte kurz danach ihr Kind auf der Strasse zur Welt, wie Videoaufnahmen zeigen.

Publiziert: vor 48 Minuten