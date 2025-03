Nach dem Beben in Myanmar Kloster stürzt vor den Augen der Mönche ein

Ein Erdbeben erschütterte am Freitag Südostasien. Dutzende Personen kamen ums Leben, Menschen flüchten in Panik auf die Strasse. Die Suche nach Überlebenden läuft. Ein NY-Post-Journalist hat auf X ein Video geteilt, dass den Einsturz eines Klosters in Mandalay zeigt.

Publiziert: 15:46 Uhr | Aktualisiert: 15:53 Uhr