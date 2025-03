Nach Erdbeben mit Stärke 7,7 Zerstörte Häuser und Tempel in Myanmars Hauptstadt

Nach einem starken Erdbeben der Stärke 7,7 in der Region waren am Freitag in der Hauptstadt Myanmars, Naypyitaw, Schäden zu sehen. Das Epizentrum lag in Zentral-Myanmar, etwa 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa.