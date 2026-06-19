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Strassen in Luzern sind überschwemmt

Am Freitagabend haben in Luzern heftige Regengüsse für überschwemmte Strassen gesorgt, wie ein Leservideo zeigt.
Publiziert: vor 11 Minuten
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