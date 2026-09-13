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Huthi-Rebellen feiern Erfolg an Meerenge Bab al-Mandab
Vormarsch an Meerenge
Huthi-Rebellen feiern jüngsten Erfolg
Eine furchteinflössendere Truppe als die jemenitischen Huthi-Kämpfer ist kaum zu finden auf dieser Welt. Ihr jüngster Vorstoss beim Roten Meer sorgt für Panik.
Publiziert: vor 22 Minuten
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