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Dramatischer Kampf: Leopard verbeisst sich in Hund
Alptraum wird wahr
Hund schläft – direkt vor ihm lauert der Tod
Ein Hund schläft friedlich in einem Hauseingang in Indien. Er merkt nicht, dass etwas tödliches sich langsam an ihn heranschleicht.
Publiziert: vor 36 Minuten
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