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Nevados de Chillán in Chile: Flammen zerstören Hotel
Flammen breiten sich rasch aus
Inferno zerstört Hotel in Skiresort
Im chilenischen Skigebiet Nevados de Chillán hat ein Grossbrand das Hotel Alto Nevados zerstört. Rund 150 Gäste wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.
Publiziert: vor 26 Minuten
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