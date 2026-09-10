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Diebe erleben blaues Wunder
Juwelier greift zum Baseballschläger

Mit einem Geländewagen krachen die Räuber ins Schaufenster eines Juweliers in Bradford. Sieben maskierte Männer stürmen den Laden – doch dort wartet eine Überraschung.
Publiziert: 06:04 Uhr
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