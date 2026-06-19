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Video aus Bassersdorf ZH
Altbach verwandelt sich in reissenden Fluss

Es schüttet am Freitagabend wie aus Kübeln. Auch in Bassersdorf. Dort verwandelte sich der Altbach wegen des starken Regens innert kürzester Zeit in einen reissenden Fluss.
Publiziert: 19:22 Uhr
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