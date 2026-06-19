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Altbach verwandelt sich in reissenden Fluss
Video aus Bassersdorf ZH
Altbach verwandelt sich in reissenden Fluss
Es schüttet am Freitagabend wie aus Kübeln. Auch in Bassersdorf. Dort verwandelte sich der Altbach wegen des starken Regens innert kürzester Zeit in einen reissenden Fluss.
Publiziert: 19:22 Uhr
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