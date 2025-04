Siebnen SZ Fahrschüler baut spektakulären Unfall

Auf einer Brücke in Siebnen SZ kommt es am Ostersamstag zu einem spektakulären Unfall. Ein Fahrschüler durchbricht mit seinem Wagen das Geländer, der Wagen kommt in einer Hänge-Position zum Stillstand.

