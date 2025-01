Anwohnerin beschreibt Unfall «Mein Vater ging raus, um zu helfen»

In Langnau am Albis ZH krachte ein Auto gegen eine Hausmauer. Anwohnerin Bleona Jussufi (23) hat den Aufprall gehört und schildert, was danach geschehen ist.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 6 Minuten