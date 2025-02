BMW kommt von Strasse ab und überschlägt sich Junglenker (18) baut Unfall – vier Verletzte

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagabend in Oberembrach ZH einen Unfall gebaut. Sein Auto überschlug sich und landete in der Wiese. Der Junglenker und die drei 16- bis 18-jährigen Mitfahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

