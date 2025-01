Tödlicher Unfall im Sihltal Audi RS3 mit 400 PS kommt von der Strasse ab

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Sihltalstrasse in Langnau am Albis ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden verletzt. Ein Audi RS3 mit 400 PS kam mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Strasse ab.

Publiziert: 07:36 Uhr | Aktualisiert: vor 55 Minuten