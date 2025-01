Drei Personen im Spital Mercedes kracht frontal in Fiat auf der Hardbrücke

Am Donnerstagabend gerät ein Mercedes in Zürich auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal in einen entgegenkommenden Fiat. Der Mercedes-Fahrer, sein Beifahrer sowie die Lenkerin des Fiats werden unbestimmt verletzt ins Spital gebracht.

Publiziert: vor 28 Minuten