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Alpamare führt VR-Brille auf Tornado-Rutsche ein
Rutschen mit Brille
Alpamare-Neuheit entführt Gäste in den Dschungel
Im Alpamare kannst du neu auf der Tornado-Rutsche eine VR-Brille benutzen. Es stehen bisher 20 VR-Brillen kostenlos zur Verfügung.
Publiziert: 06:29 Uhr
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