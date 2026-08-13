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Rutschen mit Brille
Alpamare-Neuheit entführt Gäste in den Dschungel

Im Alpamare kannst du neu auf der Tornado-Rutsche eine VR-Brille benutzen. Es stehen bisher 20 VR-Brillen kostenlos zur Verfügung.
Publiziert: 06:29 Uhr
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