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Satellitenbilder zeigen eine austrocknende Schweiz
Satellitenbilder zeigen
So extrem trocknet die Schweiz aus
Die Schweiz erlebt die vierte Hitzewelle des Jahres. Satellitenbilder zeigen, wie Trockenheit und Hitze die Landschaft verändern.
Publiziert: 13:46 Uhr
|
Aktualisiert: 14:26 Uhr
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