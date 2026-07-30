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Satellitenbilder zeigen
So extrem trocknet die Schweiz aus

Die Schweiz erlebt die vierte Hitzewelle des Jahres. Satellitenbilder zeigen, wie Trockenheit und Hitze die Landschaft verändern.
Publiziert: 13:46 Uhr
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Aktualisiert: 14:26 Uhr
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