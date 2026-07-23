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Ausland
Mont Blanc: Bergsteiger filmt Felssturz vor seinen Augen
Bei Mont-Blanc-Gebirge
Felswand stürzt vor den Augen von Bergsteiger ab
Am 19. Juli brachen grosse Teile der Felswand der 3792 Meter hohen Tour Ronde beim Mont Blanc ab. Ein Bergsteiger hielt den Moment mit der Kamera fest.
Publiziert: 16:01 Uhr
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