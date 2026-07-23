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Bei Mont-Blanc-Gebirge
Felswand stürzt vor den Augen von Bergsteiger ab

Am 19. Juli brachen grosse Teile der Felswand der 3792 Meter hohen Tour Ronde beim Mont Blanc ab. Ein Bergsteiger hielt den Moment mit der Kamera fest.
Publiziert: 16:01 Uhr
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