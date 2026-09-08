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Leservideos zeigen den Siragusa-Brand in Bellach, SO
Rauchsäulen in Bellach SO
Leservideos zeigen den Siragusa-Brand
Am Dienstagvormittag fordert ein Brand in Bellach SO die Einsatzkräfte. Die Rauchentwicklung ist erstaunlich stark.
Publiziert: 11:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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