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Shoppyland Schönbühl: Regenwasser läuft in Tiefgarage
Leservideo zeigt
Regenwasser strömt in Tiefgarage
Am Freitag kommt es schweizweit zu starken Regenschauern. Im Einkaufszentrum Shoppyland Schönbühl wurde die Tiefgarage regelrecht geflutet.
Publiziert: vor 5 Minuten
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