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Regenwasser strömt in Tiefgarage

Am Freitag kommt es schweizweit zu starken Regenschauern. Im Einkaufszentrum Shoppyland Schönbühl wurde die Tiefgarage regelrecht geflutet.
Publiziert: vor 5 Minuten
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