Grosser Feuerwehr-Einsatz in Volketswil ZH Seniorin (70) muss nach Wohnungsbrand ins Spital

In der Wohnung einer 70-Jährigen in Volketswil ZH ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Frau verletzte sich dabei und musste in ein Spital gebracht werden. Eine vierköpfige Familie in einer Nachbarwohnung wurde von der Feuerwehr evakuiert.

Publiziert: vor 51 Minuten | Aktualisiert: vor 40 Minuten