Grosser Abbruch am Mittwoch Leservideo zeigt gewaltige Staubwolke

Wie Blick-Reporter Martin Meul am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr meldet, hat es am Kleinen Nesthorn ob Blatten VS einen weiteren grossen Abbruch gegeben. Auf dem Video eines Leserreporters ist eine gewaltige Staubwolke zu sehen.

Publiziert: vor 8 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten