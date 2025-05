Video zeigt Gewaltiger Gletscherabbruch oberhalb von Blatten

Ein massiver Schwall an Eis, Fels und Schnee hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr oberhalb des Dorfes Blatten VS gelöst. Laut SRF handelt es sich um den bislang grössten Gletscherabbruch seit Beginn der Evakuierung des Dorfs Blatten.

Publiziert: 27.05.2025 um 23:22 Uhr