Führungsstabs-Sprecher zur Gefahr in Blatten VS «Haben uns darauf eingestellt, dass der ganze Gletscher abbricht»

Matthias Ebener (43), Chef Information des Regionalen Führungsstabs im Lötschental, gibt Blick am Mittwoch ein Update zur Lage am Kleinen Nesthorn. Am Morgen war erstmals Abbruchmaterial über den Schutzdamm getreten und in den Fluss Lonza gelangt. Was bedeutet das?

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten