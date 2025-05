Blick-Reporter nach Gletscherabbruch bestürzt «Es scheint, als wäre der schlimmstmögliche Fall eingetreten»

Wie Blick-Reporter Martin Meul am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr meldet, hat es am Kleinen Nesthorn ob Blatten VS einen grossen Abbruch des Gletschers gegeben. Eine grosse Masse donnerte in Richtung Tal.

Publiziert: 16:20 Uhr | Aktualisiert: vor 55 Minuten