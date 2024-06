Gewitter im Appenzellerland Bauernhaus brennt nach Blitzeinschlag

Kurz vor 9 Uhr ist ein Blitz in ein Bauernhaus ausserhalb von Hundwil AR eingeschlagen. Die Bewohner konnten sich ins Freie begeben und die Tiere des Bauernhofes ebenfalls in Sicherheit bringen. Am Bauernhaus entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.