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Frachtarbeiter werfen Tierboxen achtlos auf Wagen

Dieses Video aus China empört das Netz: Am Flughafen Ningbo Lishe werfen Mitarbeiter Transportboxen mit Tieren völlig achtlos auf einen Frachtwagen.
Publiziert: vor 38 Minuten
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