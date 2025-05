Die ergreifendsten Momente Der neue Papst Leo XIV. kommt aus den USA

Am späten Donnerstagnachmittag ist es soweit: Die Kardinäle haben einen Papst gewählt. Er kommt aus den USA und trägt fortan den Namen «Papst Leo XIV.». In seiner Rede bedankt sich Papst Leo bei seinem Vorgänger und deutet an, dessen Weg fortzuführen.

Publiziert: vor 23 Minuten