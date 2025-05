Amerikanischer Student in Rom «Ich hätte niemals gedacht, dass ein Amerikaner Papst wird»

Unter tosendem Applaus wird der neue Papst am Donnerstagabend am Petersplatz im Rom verkündet. Die grosse Überraschung: Leo XIV ist Amerikaner. Blick fragt die Leute auf dem Petersplatz, was sie vom neuen Oberhaupt der katholischen Kirche halten.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten