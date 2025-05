Er spricht auch auf Englisch Papst Leo XIV. schmunzelt in erster Messe

In seiner ersten Messe nach seiner Wahl hat Papst Leo XIV. das Streben nach «Macht und Vergnügen» und einen «Mangel an Glauben» in der heutigen Zeit beklagt. Ausserdem hat er nicht nur auf Italienisch gesprochen.

Publiziert: 13:17 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten