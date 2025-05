Buchhändler in Rom «In zwei Tagen werden wir Souvenirs vom neuen Papst haben»

Francesco Trotta ist Filialleiter einer Buchhandlung am Petersdom. Dort stösst die Papstwahl auf so grosses Interesse, dass die Bücher einiger Kardinäle schon vor der Nominierung ausverkauft sind. Souvenirs vom neuen Papst soll es laut Trotta schon in zwei Tagen geben.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 36 Minuten