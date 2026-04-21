DE
FR
Abonnieren

Büffel kontert brillant
Löwen-Angriff endet im Desaster

Eine Löwin hat es im Botlierskop-Wildreservat in Südafrika auf einen Büffel abgesehen. Doch die Raubkatze erlebt ihr blaues Wunder.
Publiziert: 10:09 Uhr
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen