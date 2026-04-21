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Botlierskop Wildreservat, Südafrika: Löwin greift Büffel an
Büffel kontert brillant
Löwen-Angriff endet im Desaster
Eine Löwin hat es im Botlierskop-Wildreservat in Südafrika auf einen Büffel abgesehen. Doch die Raubkatze erlebt ihr blaues Wunder.
Publiziert: 10:09 Uhr
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