DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Tiere & Natur
Löwenkampf in Tansania: Zwei Brüder ringen um eine Löwin
Brüder im Rivalenduell
Zwei Löwen kämpfen um dieselbe Löwin
Im Ngorongoro-Krater in Tansania liefern sich zwei Löwenbrüder einen kurzen, aber heftigen Kampf um eine Löwin. Die Touristen erleben die Auseinandersetzung hautnah mit.
Publiziert: 07:10 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Tierische Videos
0:39
Schock für Familie
Leopard versteckt sich unter dem Bett
0:47
Beide wollen dasselbe Weibchen
Touristen filmen brutalen Löwenkampf
1:03
Im Mittelmeer bei Frankreich
Fischer sichten 10-Meter-Hai nahe der Küste
0:46
Büffel kontert brillant
Löwen-Angriff endet im Desaster
0:55
Spektakuläre Szene
Vor ihnen hat sogar das Krokodil Angst
0:51
Mit zwei Polizeiautos
Strauss sorgt für wilde Verfolgungsjagd
0:37
Beim Ausruhen gestört
Nilpferd geht auf Touristen-Boot los
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen