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Brüder im Rivalenduell
Zwei Löwen kämpfen um dieselbe Löwin

Im Ngorongoro-Krater in Tansania liefern sich zwei Löwenbrüder einen kurzen, aber heftigen Kampf um eine Löwin. Die Touristen erleben die Auseinandersetzung hautnah mit.
Publiziert: 07:10 Uhr
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