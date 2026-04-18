DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Kenia: Fotograf filmt seltenen melanistischen Leoparden
Schwarzer Leopard
Seltene Begegnung begeistert Fotografen
Im kenianischen Busch trifft der Fotograf Pareet Shah auf einen melanistischen Leoparden. Diese sind extrem selten. Umso mehr freut sich der Tierfotograf über seinen Schnappschuss.
Publiziert: 09:07 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Tierische Videos
0:37
Beim Ausruhen gestört
Nilpferd geht auf Touristen-Boot los
2:30
Lebenszeichen vom Freitag
Wal Timmy schlägt mit seiner Flosse um sich
0:58
Schwarzer Leopard
Seltene Begegnung begeistert Fotografen
1:16
Seit zwei Monaten
Elefantenkuh trägt totes Kalb mit sich herum
0:49
Gefährliche Attacke in Indien
Wilder Elefant trampelt Mann nieder
0:54
Hast du sowas schon gesehen?
Diese Fische wandern über Land
0:47
Beifahrerin filmt den Moment
Boa greift Auto an – bei offenem Fenster
1:06
Seltenes Tiefsee-Wesen
Weltuntergangsfisch schwimmt plötzlich neben Taucherin
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen