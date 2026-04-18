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Schwarzer Leopard
Seltene Begegnung begeistert Fotografen

Im kenianischen Busch trifft der Fotograf Pareet Shah auf einen melanistischen Leoparden. Diese sind extrem selten. Umso mehr freut sich der Tierfotograf über seinen Schnappschuss.
Publiziert: 09:07 Uhr
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