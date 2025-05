An ESC-Eröffnungfeier Basler Piccolos quälen Menschen am Strassenrand

An der ESC-Eröffnungsfeier in Basel dürfen natürlich die traditionellen Basler Piccolos nicht fehlen. Doch nicht alle Menschen am Strassenrand sind darüber erfreut, viele halten sich die Ohren zu.

Publiziert: vor 29 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten